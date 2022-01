Homem esfaqueia Irmão na Zona Leste

Homem atacou irmão a facadas no bairro Airton Senna, Zona Leste, Alegrete.

Segundo informações da ocorrência, a guarnição foi acionada na tarde de sábado(1°), pois havia um indivíduo ferido com faca. No local, fizeram contato com a irmã dos envolvidos que relatou aos PMs que o acusado poderia estar na residência dele, onde foi localizado e, posteriormente, apresentado na DP.

O relato foi de que uma desavença entre os irmãos resultou na agressão. A vítima estaria em frente à casa do irmão quando foi agredida com golpes de faca que atingiram a região do tórax, próximo aos rins. O homem foi socorrido por um carro particular e encaminhado à UPA onde ficou em observação pela gravidade dos ferimentos.

O acusado não se feriu. Em contato com a delegada de plantão foi determinado registro simples por lesão grave. Depois de ouvido, o acusado que foi preso em sua residência, no bairro Airton Senna, foi liberado.