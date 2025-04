Homem foragido por estupro de vulnerável é preso pela Brigada Militar na Vila do Passo Novo

Share on Email

A ação foi motivada por uma denúncia indicando que o indivíduo, considerado foragido da Justiça, estaria no local.

Ao chegar à localidade, os policiais abordaram o suspeito e, após consulta ao sistema informatizado, foi confirmado um Mandado de Prisão expedido pela Comarca de Alegrete com base no Artigo 217-A do Código Penal (Estupro de Vulnerável), Lei nº 2.848.

O crime teria ocorrido em 2010. Após receber voz de prisão e ser informado de seus direitos constitucionais, o homem foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento para exame de praxe e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.