Homem invade casa para acariciar a mulher do vizinho enquanto ela dormia

Uma situação incomum acabou na Delegacia de Polícia após a residência de um casal ser invadida e o acusado ter acariciado as partes íntimas da mulher.

De acordo com a vítima, de 31 anos, ela estava dormindo na companhia do esposo quando acordou ao sentiu que alguém estava tocando suas partes íntimas. Momento em que percebeu havia um homem caminhando no interior da casa e identificou que seria um vizinho de 18 anos.

O esposo da vítima saiu no encalço do acusado, porém, não o encontrou. Passado um período, ele teria entrado em luta corporal com o acusado devido ao ocorrido. Isso teria acontecido em via pública.

Contudo, o homem passou a receber ameaças do pai e amigos do acusado de ter invadido sua casa, por uma porta que apresentava um dano. Diante do exposto, a vítima deseja representar contra o indivíduo de 18 anos.