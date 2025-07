Homem invade escola e fere crianças em cidade do Norte do Estado

Share on Email

O responsável pelo ataque foi detido em flagrante no local. Equipes da Brigada Militar, Polícia Civil e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros às vítimas, que foram encaminhadas a unidades de saúde.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a gravidade dos ferimentos. A escola foi evacuada e as aulas foram suspensas temporariamente. A Polícia Civil está conduzindo a investigação para apurar as motivações e circunstâncias do ocorrido.

Os alunos tinham entre 7 e 8 anos e seriam estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental, conforme o prefeito Geverson Zimmermann.

O suspeito foi imobilizado pela população, e preso pela polícia. Ele seria conhecido na cidade e faria tratamento psicológico, segundo Zimmermann.

Uma das crianças teve ferimentos graves. Elas estão recebendo atendimento no Pronto Socorro de Getúlio Vargas, município vizinho.

Fonte: Grupo Sideral de Rádios