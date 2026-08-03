Homem investigado por perseguição é preso; vítima também relata abuso sofrido na infância

A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Polícia de Alegrete, na Estrada do Caverá.

Segundo a Polícia Civil, a medida foi determinada pelo Poder Judiciário em razão das condutas atribuídas ao investigado, que teria perseguido uma mulher, maior de idade, sobrinha de sua companheira.

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A vítima registrou ocorrência em 2024, relatando que vinha sendo perseguida pelo então companheiro de sua tia. No mesmo registro, informou ainda que teria sido vítima de abuso sexual praticado pelo suspeito quando era menor de idade.

Após a realização das diligências investigativas, a Justiça decretou a prisão preventiva do homem. O mandado foi cumprido na manhã desta segunda-feira, sem intercorrências.

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Após os procedimentos de praxe na Delegacia de Polícia, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Denúncias

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas com garantia de sigilo pelos seguintes canais:

Plantão: (55) 3427-0300

WhatsApp: (55) 98451-1689