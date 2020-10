Homem levou 4 tiros em tentativa de execução no bairro Promorar

Compartilhar















Um homem, de 39 anos, sofreu uma tentativa de execução no bairro Promorar, em Alegrete.

Ele foi alvejado com cinco disparos de arma de fogo, destes, quatro acertaram a vítima. Um na coxa direita, um no braço esquerdo, outro no dorso esquerdo e no torax.

Todos os projéteis, com exceção do que atingiu o torax, transfixaram. O homem que foi identificado como apenado do semiaberto iria passar por avaliação e realizara uma cirurgia para retirada da bala alojada no abdômen.

Ainda conforme os policiais militares, o detento disse que estava no pátio da residência quando um indivíduo aproximou-se de bicicleta e realizou os disparos. No total, cinco. O autor dos disparos que não foi identificado correu em direção ao mato, abandonando a bike.

A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 21h no bairro Promorar. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.