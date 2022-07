Homem mata companheira e se entrega na Delegacia de Polícia em Alegrete

Na manhã desta terça-feira(19), um homem de 50 anos, matou a companheira, segundo informações preliminares, estrangulada, e se entregou na Delegacia de Polícia.

O relato é de que ele levou o filho do casal na escola e no retorno para casa cometeu o feminicídio. A vítima foi identificada como Nair Terezinha Fernandes Lima de 45 anos.

A Brigada Militar foi acionada e, no endereço, os policiais militares localizaram a vítima, ainda com sinais vitais, em cima da cama. O Samu foi acionado e a conduziu à UPA, porém, não resistiu e faleceu no hospital. O crime ocorreu na rua Araçá, no bairro Capão do Angico, Zona Leste, em Alegrete.

O autor confesso do feminicídio está sendo ouvido, neste momento, pela Delegada responsável pela DPPA, Fernanda Mendonça.

Em interrogatório, o autor do fato confirmou a prática criminosa ainda pela manhã, tendo dito que pegou a vítima pelo pescoço até ela desmaiar, e não deu motivos para tal conduta. Disse que imediatamente veio até a policia para confessar o crime. Foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio consumado, será encaminhado ao PEAL e ficará à disposição da justiça.