Homem mata irmão a facadas; suspeita é de desavença por herança, diz BM

Um homem de 55 anos matou o próprio irmão, de 57, a facadas, na madrugada deste domingo (27), em Santa Maria, Região Central do Rio Grande do Sul. As informações são da Brigada Militar (BM), que prendeu o suspeito.

Segundo a BM, os dois teriam tido um desentendimento em razão de uma herança familiar. Na briga, o suspeito desferiu dois golpes de faca contra a vítima. Um dos golpes teria atingido o tórax e o outro, o abdômen, ambos do lado esquerdo do corpo.

Ainda de acordo com a Brigada Militar, o homem foi preso após a companheira da vítima apontá-lo como autor do homicídio na chegada da polícia. Ele estava saindo de carro do local quando foi detido.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

Fonte: G1