Homem mata mulher grávida com golpes de machado em Caxias

Um homem matou a mulher grávida e depois tirou a própria vida na madrugada desta sexta-feira (6), em Caxias do Sul. O crime foi registrado por volta das 5h na casa 826, que fica na Rua Tucano, no bairro Cruzeiro.

Segundo a polícia, João Batista Silva de Souza, 58 anos, assassinou a companheira, Juliana Ferreira, 39, com golpes de machado e depois se matou. De acordo com os vizinhos, Souza morava no local há mais de 20 anos; Juliana teria se mudado para a residência há menos de um ano.

Delegado Rodrigo Bernardes de Assis, responsável pela investigação, detalha o caso:

— A mulher foi encontrada por um vizinho no quarto da casa. Ela estava com uma marca de machadinha na cabeça. A arma estava no local e foi apreendida pela polícia. A gestação estava bastante avançada, possivelmente ela estava grávida de sete ou oito meses, foi um crime brutal. O homem deixou cartas na mesa, ao menos 14 papéis, se despedindo de familiares e depois se enforcou. Ele deixou a casa aberta, ou seja, queria que encontrassem. Tudo leva a crer que foi um crime premeditado.

Juliana é a segunda mulher morta em Caxias do Sul neste ano. No domingo, Naiara Ketlin Pereira Maricá, de 18 anos, foi assassinada depois de ter sido estuprada. Por volta de 10h45min, o corpo, com marca de perfurações, foi encontrado em uma residência na Rua Júlio Calegari, no bairro Esplanada. O suspeito foi preso.

Segundo informações repassadas por vizinhos, Souza era taxista em Caxias, no ponto 43, no bairro Kayser. Ele tem uma filha que mora em Caxias e um filho que é caminhoneiro, que está em viagem. A mãe de Souza mora em Osório.

