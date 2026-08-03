Homem morre após colisão entre carro e bicicleta elétrica na BR-290, em Uruguaiana

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 20h20, no km 649 da rodovia, e envolveu um VW Gol e uma bicicleta elétrica.

De acordo com o levantamento preliminar, o automóvel seguia no sentido Alegrete–Uruguaiana quando atingiu a bicicleta elétrica, que atravessava a pista a partir do acostamento. O condutor da bicicleta, natural de Jaboatão dos Guararapes (PE), morreu no local em decorrência da gravidade dos ferimentos.

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O motorista do VW Gol não sofreu lesões. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e as circunstâncias que levaram ao acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.