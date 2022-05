Homem morre após confronto com a Brigada Militar em Nova Petrópolis

Share on Email

Um homem foi morto após confronto com agentes do batalhão de choque da Brigada Militar em Nova Petrópolis, na Serra do RS, na noite deste sábado (14).

De acordo com a Brigada Militar, os policiais foram à casa do homem devido a denúncias de disparos de arma de fogo e ameaça a vizinhos. Na casa, os agentes encontraram duas mulheres e quatro crianças em um quarto gritando por socorro.

A companheira do homem apresentava lesões no rosto, nas pernas, nas costas e nos braços. Ela relatou que foi agredida e ameaçada de morte.

Durante as buscas, o homem disparou contra o policiais e houve troca de tiros. Ele foi atingido e morreu no local. Com o corpo, foram encontradas uma pistola, um carregador e munições.

O homem tinha 35 anos, usava tornozeleira eletrônica e tinha antecedentes criminais por furto, porte ilegal de arma, homicídio e tráfico de drogas.

Fonte: G1