Homem morre e mulher fica presa dentro de carro sem conseguir chamar socorro após acidente

Um homem de 71 anos morreu após uma saída de pista na BR-290, na freeway, em Glorinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o resgate foi feito na manhã desta quinta (17).

O acidente teria ocorrido na quarta-feira (16), mas a passageira, que sobreviveu, não soube precisar aos agentes o horário. A esposa da vítima ficou levemente ferida.

De acordo com a PRF, a mulher ficou presa às ferragens dentro do carro, sem conseguir deixar o veículo ou acionar o socorro. A PRF recebeu o chamado de outros motoristas que passavam pelo km 54 da rodovia, no sentido Capital-Litoral, por volta de 6h30. O veículo estava em meio à vegetação, em local de baixa visibilidade.

De acordo com a concessionária CCR ViaSul, a ocorrência foi informada às 7h30 desta quinta e as equipes chegaram ao local às 7h45 para o atendimento. A empresa que administra a rodovia diz que o trecho é monitorado por câmeras, mas que o acidente não foi captado pelos equipamentos.

Fonte: G1