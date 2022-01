Homem morre em colisão entre carro e van com placas de Alegrete na BR-290

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Uma pessoa morreu em uma colisão frontal entre carro e van Mercedes-Benz Sprinter na BR-290, em São Sepé, na madrugada deste domingo (30).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima fatal é o condutor do Gol, um homem de 37 anos.

A van transportava 19 pessoas, sendo o motorista e 18 passageiros. O condutor e outros quatro ocupantes ficaram levemente feridos e foram encaminhados para o Pronto Atendimento do município. Os demais não sofreram ferimentos.

Queimadas podem ser a causa de animais silvestres procurarem a cidade

O pai de um dos passageiros de Alegrete falou com o PAT. Ele disse que todos estavam a caminho de Porto Alegre para realizarem a prova do concurso da Brigada Militar. Nesta manhã, continuavam no hospital e, à tarde, retornam para Alegrete em outra van. “O meu filho e um amigo dele retornam daqui a pouco de carona. Eu orei quando ele saiu de casa ontem” – disse Guilherme.

O acidente ocorreu no km 333 da rodovia. O carro tinha placas de Santa Maria, já a van era registrada em Alegrete.

O trânsito no local ficou em meia pista no sentido Interior/Capital até às 7h16.