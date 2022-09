Homem, não vacinado, morre de Covid-19 em Alegrete

Alegrete registrou mais um óbito pela Covid-19. Com esta morte, o Município chega ao número de 331 vítimas do vírus.

Já os novos casos positivos, foram registrados quatro entre sábado (17/09) e segunda-feira (19/09).

Sendo que, no sábado (17-09) não houve registrados casos positivos. No domingo (18-09) foi registrado 01 caso positivo, 01 homem com 75 anos de idade e, nesta segunda(19), foram registrados 03 casos positivos, 02 mulheres e 01 homem com idades entre 32 e 65 anos. Também houve o registro de sete recuperados.

Há 01 pessoa internada com Covid-19 na unidade clínica e 01 na UTI da Santa Casa de Alegrete.

No domingo, 18, foi registrado o óbito de um homem com 87 anos, com comorbidades e sem registro vacinal covid-19 no sistema. Ele estava hospitalizado desde o dia 13-09. Até o momento foram registrados 331 óbitos por Covid-19.

Atualmente são 20.952 casos confirmados e 20.608 recuperados. Há 13 casos ativos no Município.

Foram realizados 60.847 testes, sendo 39.895 negativos, 20.952 positivos há 02 pessoas aguardando resultados de exames. Em observação com síndrome gripal há 20 pessoas.