Homem, no carro da namorada, faz manobras radicais na madrugada e abandona veículo

Na madrugada de domingo(21), uma guarnição da Brigada Militar recebeu uma informação de que teria um veículo(Uno), em zigue-zague na Avenida Assis Brasil.

Além disso, outras manobras estariam colocando em risco outros condutores e pedestres. Quase que simultâneo, um mulher também informava que seu veículo, um Uno, teria sido furtado.

Durante as buscas, os policiais localizaram o carro abandonado na rua 1º de Maio, no bairro Coxilha. A proprietária do carro também compareceu no endereço e informou que o namorado estaria conduzindo o Uno, mas estaria acompanhado de outra mulher, por esse motivo, teria abandonado o carro.

O veículo foi entregue à proprietário. O homem que teria provocado direção perigosa e abandonado o carro, não foi localizado.