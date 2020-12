Homem perde controle da direção e bate em Kombi estacionada

Na madrugada deste domingo(13), por volta das 4h30min, um motorista, de 61 anos, se envolveu em um acidente de trânsito.

Segundo relato do motorista aos policiais militares, um outro veículo tentou uma ultrapassagem irregular e, por esse motivo, ele perdeu o controle da direção e chocou-se na traseira da kombi, estacionada.

O condutor do Palio, que trafegava sentido centro/bairro, não se feriu e o outro carro, que teria sido o responsável pela suposta manobra, não foi identificado. Ambos os veículos, tanto o Palio quanto a Kombi tiveram avarias consideráveis. Com licenciamento atrasado, o Palio foi recolhido ao depósito do Detran. O motorista também estava com irregularidades na CNH que foi apreendida. A Brigada Militar atendeu a ocorrência na Avenida Doutor Lauro Dorneles.

