Homem prometeu incendiar a casa da ex-companheira se ela nao reatar o casamento

Homem não aceita o fim do relacionamento e há dois anos gera transtornos para vítima.

A mulher que reside no bairro progresso, disse aos policiais que foi casada com o acusado por 20 anos e tiveram um filho que é maior de idade. Eles estão separados há dois anos, mesmo assim, o ex-companheiro insiste em invadir a casa da vítima em horários distintos.

Na madrugada de domingo(31), ela abriu a porta pensando que era o filho que estava chegando, quando o homem entrou na casa, embriagado, e queria reatar a relação. A mulher pontua que o ex faz uso de bebida alcoólica diariamente e por motivo de outros desentendimentos, não desejar reatar a relação.

Ela conseguiu que ele saísse da residência, entretanto, algumas horas depois ele retornou com ameaças de que iria colocar fogo na casa se ela não reatasse o casamento. Desta vez, foi necessário acionar familiares do acusado para que ele fosse retirado do local.

Posteriormente, a vítima se deslocou até a Delegacia de Polícia para realizar a ocorrência e tomará as medidas cabíveis.