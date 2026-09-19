Homem promove quebradeira em casa, é levado à DP e precisa de atendimento do Samu

Conforme informações preliminares, a guarnição foi acionada após um homem apresentar comportamento agressivo no interior de uma residência. A ocorrência foi registrada na região conhecida como Pombal. Durante a situação, o homem teria quebrado diversos objetos da casa.

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Diante do ocorrido, os policiais realizaram a condução do homem até a Delegacia de Polícia. Contudo, ele teria permanecido agressivo também nas dependências da delegacia. Em razão do comportamento apresentado, foi necessário o atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento, não foram divulgadas outras informações sobre a situação ou sobre eventuais medidas adotadas pela autoridade policial.