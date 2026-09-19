Homem promove quebradeira em casa, é levado à DP e precisa de atendimento do Samu

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Brigada Militar na manhã deste sábado (19), no bairro Rui Ramos, em Alegrete.

19 de setembro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Polícia, Política, Saúde 0

Conforme informações preliminares, a guarnição foi acionada após um homem apresentar comportamento agressivo no interior de uma residência. A ocorrência foi registrada na região conhecida como Pombal. Durante a situação, o homem teria quebrado diversos objetos da casa.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Diante do ocorrido, os policiais realizaram a condução do homem até a Delegacia de Polícia. Contudo, ele teria permanecido agressivo também nas dependências da delegacia. Em razão do comportamento apresentado, foi necessário o atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento, não foram divulgadas outras informações sobre a situação ou sobre eventuais medidas adotadas pela autoridade policial.

⚠️Todo conteúdo reproduzido nesta página é exclusivo do Alegrete Tudo e protegido por direitos autorais. É vedada a reprodução total ou parcial sem autorização prévia e expressa, mesmo com a devida citação da fonte.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será divulgado.


*