Homem que agrediu mulher e filha foi preso em flagrante

Homem foi preso em flagrante pela Brigada Militar após agredir fisicamente a esposa e a filha de 15 anos.

De acordo com informações, as vítimas relataram que as primeiras agressões foram no carro quando o trio estava se deslocando para casa no balneário Caverá.

Quando chegaram em casa, o homem seguiu agredindo a companheira. Ele deu socos na cabeça de ambas, esposa e filha, deixando a adolescente com um hematoma na face.

Ele foi levado à delegacia de Polícia onde foi determinado pela delegada de plantão, prisão em flagrante por lesão corporal.