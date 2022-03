Homem que “conseguiu vaga” no Presídio já está nas ruas e voltou ao crime

Share on Email

A expressão “conseguiu vaga” no Presídio foi utilizada pela reportagem em recente post, depois que o mesmo indivíduo foi preso três vezes num espaço de 48 horas. Na terceira vez que foi apresentado pela BM, no plantão de policia, foi recolhido. Na ocasião, a impressão que ficou é que ele tanto insistiu que finalmente lhe foi ofertada “uma vaga” na nossa tão superlotada e deficiente Cadeia Estadual. Mas pelo jeito esse “hospede” nasceu para ser livre, como o vento nas pradarias do pampa.

O jovem de 21 anos que foi preso três vezes semana passada em 48h, na última prisão por estelionato ao tentar passar uma nota falsa em uma loja, foi preso em flagrante e encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete. Contudo, já está nas ruas e, novamente, na tarde de ontem(28), foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Alegrete, por ameaça e furto, de acordo com a Brigada Militar.

Uma guarnição estava na Avenida Tiaraju quando foi abordada por uma comerciante. Ela informou que o indivíduo de 21 anos e um amigo de 29 anos, tinham entrado em seu estabelecimento comercial e teriam furtado um cerveja. Ao perceber, ela saiu no encalço da dupla e passou a ser ameaçada.

Diante do relato e da situação, todos foram identificados e levados à Delegacia de Polícia de Alegrete. Foi realizado um registro pela Brigada Militar e todos foram liberados.

