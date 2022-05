Homem que esfaqueou pai e madrasta, já em liberdade, voltou à cena do crime

Share on Email

Quando soube que o enteado estava em liberdade, com receio do que pudesse acontecer, a mulher, saiu de casa.

Neste momento, o filho teria sido comunicado e foi até o endereço onde se deparou com o acusado, que segundo relato, retornou para casa depois de 15 anos, devido a drogadição. Porém, descontrolado teria ferido as vítimas(pai e madrasta) no final de semana.

Para defender a mãe e diante das ameaças do acusado, o homem teria desferido um golpe com uma corrente no peito dele.

A mãe não estava mais na casa. O homem acrescentou que recebeu várias ameças do indivíduo que é usuário de entorpecentes.