Homem que estava dando tiro no pátio de casa, foi preso em flagrante

Conforme ocorrência, os policiais receberam informações através do 190 de que o acusado estava realizando disparos de arma de fogo no pátio da residência. Os PMs se deslocaram ao endereço informado e, assim que o acusado visualizou a viatura, entrou correndo para o interior da casa.

Na sequência saiu para a área externa e foi abordado pelos policiais que encontraram um cartucho de munição no pátio da residência e, logo depois, uma arma 9mm, fabricação argentina com numeração raspada. A arma estava com quatro cartuchos atrelados à pistola.

O homem apresentava sinais de que estaria sob efeito de entorpecentes e o nariz estava sujo com um pó branco. Ele foi encaminhado à DP, onde a Delegada de Plantão determinou prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A arma e as munições foram apreendidas.