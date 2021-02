Homem que saiu armado para cobrar dívida é preso pela Brigada Militar

Compartilhe















Homem de 33 anos foi preso pela Brigada Militar, na tarde de ontem(16), por porte ilegal de arma de fogo.

O acusado foi abordado em via pública e a arma localizada em sua cintura. As munições, o indivíduo que é conhecido como Asprilla, levava em uma das mãos. Conforme ocorrência policial, a guarnição recebeu uma denúncia através do 190 de que o acusado estaria nas imediações do trilhos, na Rua Dos Andradas, com uma arma de fogo em punho. No local citado, os policiais militares localizaram vulgo Asprilla. Ele que é natural de Santana do Livramento, foi devidamente identificado e, durante a revista pessoal, os PMs encontraram em uma das mãos cinco cartuchos, intactos, calibre 32. Já na cintura, estava o revólver, também, municiado.

Ao ser questionado sobre a procedência, o homem disse que a arma era sua e que tinha saído de casa para cobrar uma dívida. Diante do fato, foi dado voz de prisão e o indivíduo levado à Delegacia de Polícia. Em contato com o Delegado de Plantão foi determinado prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, afiançável em dois salários mínimos. Devido à interdição do Presídio Estadual de Alegrete, o acusado foi liberado e ficou à disposição do Judiciário.