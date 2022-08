Homem que vendia móveis em calçada da cidade foi removido do local

Share on Email

No último sábado(30), policiais da Brigada Militar foram acionados em razão de um homem que estava realizando vendas de produtos de forma irregular em Alegrete.

Segundo informações dos policiais, uma guarnição foi acionada por solicitação do Agente de Fiscalização da Prefeitura, em razão do comércio exercido sem autorização do município.

O acusado estava realizando a venda de móveis em vime (fibra sintética) obstruindo passeio público e ocupando área de Praça Pública, exercício de vendas proibido por legislação municipal.

Foi feita a identificação do vendedor e realizado um Termo Circunstanciado. O fato aconteceu na Avenida Ibicuí, próximo à Ponte Borges de Medeiros.