Homem se apresenta espontaneamente no Presídio; havia um Mandado de Prisão contra ele

Um fato incomum ocorreu na guarda externa do Presídio Estadual de Alegrete. Na última semana, um homem de 37 anos procurou pelos policiais militares que atuam no PEAL. O indivíduo destacou que é apenado e havia sido comunicado que estava com um mandado de prisão em seu desfavor através de ofício emitido pela Susepe. E, como foragido, estava se apresentando.

O indivíduo foi identificado e o relato foi confirmado, sendo que, em ato contínuo uma guarnição da Brigada Militar foi acionada e o conduziu à UPA, posteriormente à DP para registro da ocorrência. Após os trâmites legais, o homem foi levado ao PEAL.

Um outro fato envolvendo apenado, porém, este com 69 anos e com uso de tornozeleira, aconteceu na Zona Leste. O filho de 16 anos do homem teve um desentendimento com o mesmo e ficou descontrolado. O fato na Avenida Tiaraju. Segundo relato dos policiais, a guarnição foi acionada e, no endereço foi observado que o adolescente havia quebrado o para-brisa de três veículos. Ele também teria ameaçado o pai com uma barra de ferro, todavia, não o agrediu. O apenado que faz uso de tornozeleira não estava ferido e não quis registrar ocorrência contra o filho.