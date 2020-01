Homem se liberta de sequestradores, reage e mata criminosos em Pelotas

Conforme Polícia Civil, autor dos disparos negociava um trator com bandidos.

Dois assaltantes foram mortos a tiros em Pelotas, no sul do Estado, após sequestrarem um homem no bairro Fragata, no final da manhã desta quinta-feira (16). Segundo a Policia Civil, os criminosos estavam negociando a compra de um trator com o homem quando anunciaram o sequestro. O homem foi amarrado e levado para dentro do próprio carro, mas conseguiu se libertar dos criminosos e atirou contra a dupla.

Conforme o delegado plantonista Roberto Peterneli, o crime aconteceu na Rua Dom Pedro I por volta das 10h30min, quando os criminosos amarraram o homem, que conseguiu se soltar e pegar um revólver que estava no porta-luvas da Frontier e atirou contra os assaltantes. Os dois morreram na hora. Tanto a vítima como os dois mortos não tiveram os nomes informados.

Ainda segundo o delegado, a arma estava regularizada, mas o homem não tinha porte. A investigação apura, agora, se existem mais pessoas envolvidas na falsa venda do trator. A partir de agora, teremos duas investigações para apurar os homicídios e também sobre a falsa venda do trator. A informação que temos é de que os dois mortos são de Carazinho e estariam em Pelotas para receber o dinheiro da falsa compra — finalizou o delegado. Os dois corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Pelotas. O autor dos disparos presta depoimento na Policia Civil e deve ser liberado logo depois. Conforme o delegado, o atirador pode responder por porte ilegal de arma. Fonte: Gaúcha/ZH