Homem se recusa a mostrar mensagem em celular e é baleado pela esposa

O caso ocorreu na última quarta-feira (9/3), por volta das 20h20. De acordo com a Polícia Militar, a mulher havia discutido com o marido e afirmou que ele estaria escondendo mensagens no celular.

De acordo com a corporação, a mulher falou sobre a situação “com muita dificuldade”, em aparente estado de choque. Durante a discussão, ela teria ido até o quarto e pegou a arma do agente penitenciário na gaveta da cômoda, com o “intuito de assustá-lo”.

Ainda no depoimento, a esposa disse que solicitou novamente para que ele mostrasse as mensagens. No entanto, o homem teria se negado a atender o pedido.

A mulher afirmou que ficou “muito nervosa e apertou o gatilho”. Ela disse também que não queria machucar a vítima e que estancou o sangramento até a chegada da ambulância. O revólver de calibre 38 continha seis munições, sendo cinco intactas e uma deflagrada.

A mulher foi presa em flagrante. Já o homem foi levado ao hospital com ferimento nas costas e saída pelo abdômen. Ele passou por cirurgia e segue internado em estado estável.