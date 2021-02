Homem sem CNH é preso ao ser flagrado embriagado dirigindo carro sem volante em SC

O homem informou aos policiais que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O carro também estava com os pneus carecas e com os faróis apagados circulando na Rua XV de Novembro, no Centro da cidade.

A abordagem ocorreu durante uma ronda na região. Segundo a polícia, o homem quase bateu em uma motocicleta.

O homem, que não teve a identidade e idade reveladas, tinha forte odor etílico e estava com a fala alterada, segundo a PM. O teste do bafômetro foi realizado e constatou que havia 0,94mg/l de álcool no sangue. Ele foi preso por embriaguez ao volante e conduzido à delegacia.

O Fusca foi apreendido. Até a publicação desta reportagem, o G1 SC tentava contato com a delegacia da cidade para saber se ele continuou preso e por quais infrações ele foi autuado.