Homem sofre ferimentos e cavalo é sacrificado em grave acidente entre caminhão e carroça

Na tarde desta sexta-feira(5), um grave acidente envolvendo um caminhão prancha e uma carroça deixou um homem ferido e o cavalo precisou ser eutanasiado.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o relato do motorista do caminhão foi de que ele trafegava na rodovia sentido Uruguaiana quando, em frente ao Posto Texacão, o carroceiro teria atravessado a rodovia sem tempo que ele pudesse evitar a colisão.

Com o impacto, a carroça ficou destruída, o homem ferido e o cavalo gravemente lesionado em uma das patas que foi quase amputada.

Um veterinário do Exército Brasileiro passava no local e parou para dar os primeiros atendimentos ao animal. O médico veterinário fez uma medicação para que pudesse amenizar a dor do animal até a chegada do veterinário da Prefeitura que iria realizar a eutanásia.

Os policiais rodoviários destacaram que o homem que estava na carroça não tinha sido ouvido, pois foi atendido e socorrido, pelo Samu, até à UPA. Após, os policiais iriam até a Unidade de Pronto Atendimento para ouvir a versão dele, sobre o acidente.

O motorista do caminhão não se feriu. Ele atua na empresa Iccila que estava realizando um trabalho de manutenção na BR 290. O caminhão estava carregado com um maquinário.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência com apoio da Prefeitura no atendimento ao animal.