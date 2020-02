Homem sofre tentativa de homicídio, em via pública, na Zona Leste de Alegrete

No início da tarde deste sábado(29), um homem de 33 anos foi baleado, em via pública, no bairro Ibirapuitã.

Informações preliminares dão conta de que a vítima estava caminhando quando o acusado o atingiu com no mínimo três disparos de arma de fogo. Testemunhas disseram, aos policiais, que ao total foram cinco disparos. Os tiros atingiram mão, perna e peito da vítima. Ele foi socorrido pelo Samu e conduzido à Santa Casa.

Ainda, conforme populares, o autor dos disparos estava vestindo uma calça verde e uma camiseta branca. Ele teria entrado em um carro vermelho que o aguardava na esquina. O fato ocorreu na rua São Francisco.

A Brigada Militar foi acionada e está realizando buscas.