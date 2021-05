Homem tem pé e mão decepados após ser atropelado por trem em Teutônia, diz Corpo de Bombeiros

Um homem de 30 anos foi atropelado por um trem, nesta quinta-feira (20), em Teutônia, no Vale do Taquari, interior do Rio Grande do Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade, ele teve a mão e o pé decepados. O homem está internado no Hospital Ouro Branco, que não informou o estado de saúde do paciente.