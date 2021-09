Homens, armados com facão, assaltam estabelecimento comercial no centro

Share on Email

Dois indivíduos se passaram por clientes e roubaram um estabelecimento comercial, no Centro, da cidade.

Conforme informações apuradas pela reportagem do PAT, os acusados chegaram no local, assim que os responsáveis fecharam a porta. Eles, inicialmente se passaram por clientes e, assim que o funcionário abriu a porta, os criminosos com facão em mãos, anunciaram o assalto.

Eles roubaram uma certa quantia em dinheiro, que estava no caixa, naquele momento, e saíram correndo do estabelecimento comercial. Ninguém se feriu. O sistema de videomonitoramento registrou toda ação dos acusados. As imagens já foram repassadas para os órgãos de segurança competentes. Fica o alerta para os demais estabelecimentos noturnos.