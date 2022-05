Homens brigam na Zona Leste e são levados à DP pela Brigada Militar

Conforme relato dos policiais militares, eles estavam em patrulhamento ostensivo quando foram acionados em decorrência de uma briga, no pátio de uma residência, na Zona Leste, em Alegrete.

No local, os policiais constataram que o vidro traseiro de um carro estava quebrado e um homem apresentava um corte em um dos dedos da mão.

Filme de diretor alegretense é selecionado para Festival na Inglaterra

O irmão do proprietário da casa, acusou o indivíduo que estava com o ferimento na mão, de ter quebrado o vidro do seu carro. Já, em sua defesa, o ferido disse que tinha sido atacado com golpe de facão, o que originou o corte no dedo.

Diante dos relatos, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia. Durante o registro, o proprietário da residência chegou, na DP, e acusou o homem, de 43 anos, de ter arremessado pedras no telhado, pois era o local onde ele(acusado) e o irmão(do dono da casa) tinham se desentendido.

Foi feito registro e todos foram liberados.