Homens caem no golpe do nudes em Alegrete

Somente na semana passada, três pessoas foram vítimas do golpe do nudes em Alegrete. O valor pago pelos homens foi considerável. Em um dos casos a pessoa pediu 7 mil reais e depois tentou extorquir mais 6 mil.

As vítimas, em comum, são empresários ou funcionários públicos. De acordo com informações, o golpe consiste na extorsão a partir do envio de fotos e vídeos. Uma mulher muito bonita, envia convite para os perfis, Facebook ou Instagran. Depois, inicia uma conversa e, em pouco tempo o diálogo passa a ficar provocante para ambos. Neste momento ela envia fotos e vídeos. O passo seguinte são os nudes, a mulher envia as fotos mas ao mesmo tempo exige que o homem também envie.

De posse das imagens, a pessoa passa a extorquir a vítima. Em alguns casos, também ocorre de ter uma terceira pessoa que, às vezes se apresenta como pai ou policial. Ele ameaça a vítima, dizendo que a mulher é menor de idade e para não divulgar as fotos nas redes sociais um valor deve ser pago.

O alerta para os homens é que o deslumbramento pode representar um prejuízo considerável. É importante sempre checar os perfis de pessoas que não conhece ou que está conversando, via redes sociais. Na maioria, o golpe é realizado com fotos e vídeos de modelos, um golpe conhecido e já realizado há muito tempo, porém, continua fazendo vítimas. Os casos em Alegrete representaram uma quantia significativa.