Homens descem dos carros, na Ponte Borges de Medeiros, e descartam lixo no Ibirapuitã

Irresponsabilidade e muita cara de pau. Desta forma, dois condutores imaginaram que passariam impunes ao que pensavam ter sido de forma astuta o descarte que realizaram durante duas madrugadas, no Rio Ibirapuitã, em Alegrete.

Entretanto, esqueceram que estavam sendo filmados e que há um controle 24h, no Município. Desta forma, ambos foram identificados ao arremessarem lixos no Rio.

Conforme a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, nas madrugadas do dia 30 de novembro e 7 de dezembro, as câmeras de videomonitoramento da Prefeitura, localizadas na Ponte Borges de Medeiros, flagraram pessoas que desceram dos veículos, no meio da ponte, e arremessaram lixo no Ibirapuitã.

Em ambos os casos os responsáveis foram identificados e responderão por crime ambiental. A Polícia Civil já está cuidando dos casos, destacou a nota da Prefeitura.