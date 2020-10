Homens em atitude suspeita assustam clientes de banco

No início da noite de domingo(25), a Brigada Militar foi acionada na agência do Banco Itaú. O relato de duas pessoas que estavam no local foi de que, assim que adentraram a agência, nos caixas eletrônicos, dois homens bateram na porta e pediram para que os mesmo abrissem a mesma. Desconfiados, os clientes não abriram a porta e os mesmos passaram a bater com força e tentar forçar a entrada.

Assim que perceberam que os clientes estavam acionando a Brigada Militar, saíram do local. A guarnição fez buscas, mas não localizou os indivíduos que desceram em direção ao bairro Macedo. Ainda de acordo com as pessoas que estavam no interior do banco, a atitude dos indivíduos gerou pânico, pois eles acreditam que seriam assaltados. As características dos acusados foram repassadas aos policiais.

Fica o alerta às pessoas que procuram pelos caixas eletrônicos.