Homens em carro carregado de produtos furtados foram presos, mas logo voltaram às ruas

Segundo informações dos policiais, a ocorrência iniciou na última sexta-feira(27), quando duas guarnições foram ao estabelecimento rural que foi arrombado e muitos materiais e máquinas furtados.

Naquele dia, foram realizadas buscas, mas os acusados não foram localizados. Já, por volta das 17h40min de terça-feira, um policial à paisana percebeu a movimentação dos acusados que estavam na estrada do Rincão do São Miguel. Todos em um Gol, saíam do mato com produtos e carregavam no veículo. O policial à paisana acionou o 190 e fez o acompanhamento do veículo até a abordagem das viaturas que interceptaram o carro com os indivíduos cerca de 4 KM de Alegrete, sentido Rincão do São Miguel. No interior do veículo, estavam todos os produtos furtados do estabelecimento rural na sexta-feira, o prejuízo seria de cerca de 5 mil à vítima que foi à Delegacia de Polícia e reconheceu todas as máquinas e objetos.

Diante da constatação, os acusados foram levados à Unidade de Pronto Atendimento – UPA- e posteriormente à Delegacia de Polícia. Em contato com o Delegado de Plantão, foi determinado registro simples devido a interdição do Presídio Estadual de Alegrete para crimes afiançáveis com pena inferior a 4 anos – esta interdição refere-se à pandemia.

Depois do registro feito e todos os produtos furtados, entre roçadeira, forno elétrico, esmerilhadeira, botijão de gás com carga(lacrado), jarra elétrica, luminárias, lanternas, chuveiro, máquina de alambrar, extensão de sete metros, roupas, calçados, produtos de limpeza, demais ferramentas para construção, entre outros objetos, recuperados pela Brigada Militar, os três indivíduos foram ouvidos e liberados.

O relato foi de que eles teriam arrombado a casa, ainda na quinta-feira – furtaram e esconderam no mato na sexta-feira e hoje foram carregar com a intenção de trazer para cidade. Contudo, o plano não deu certo devido a astúcia do policial militar que percebeu a ação dos acusados e comunicou os colegas. Desta forma, o trio de 36,31 e 44 anos, preso pela Brigada Militar, porém, solto devido à interdição do Presídio o que causa revolta em muitos moradores que ficam com receio diante do alto índice de furtos e roubos neste último ano. Além da situação que muitos questionam devido a falta da patrulha rural.

Naquela mesma localidade, um produtor foi vítima de abigeatários e teve um prejuízo expressivo.