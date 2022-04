Homens encontrados em cova rasa teriam sido mortos após cobrarem dívida de tráfico de drogas

A Polícia Civil investiga a morte de dois homens encontrados em uma cova rasa em um sítio no município de Terra de Areia, no Litoral Norte, na última segunda-feira (4). Conforme as equipes, as mortes ocorreram depois que a dupla teria cobrado uma dívida referente ao tráfico de drogas na região. Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (6), suspeito de envolvimento no caso. A polícia não divulgou o nome de nenhum dos envolvidos.

De acordo com o delegado Roland Alexander Short, que atendeu o caso inicialmente, os dois homens tinham ligação com o tráfico e foram até o sítio acreditando que receberiam o pagamento pela dívida. Um registro pelo desaparecimento de ambos havia sido registrado na polícia no final de março, e eles eram procurados pelas equipes desde então.

— Pelo que temos até o momento, a situação ali se inverteu. Eles foram ao local achando que iriam receber pela dívida e acabaram sendo mortos por homens que seriam usuários. Era uma dívida de cerca de R$ 600, referente ao tráfico de drogas — explica Roland.

A polícia chegou até o sítio e aos corpos após uma denúncia anônima. Segundo o delegado, as equipes ainda apuram se o caseiro do sítio, que prestou esclarecimentos sobre as mortes na condição de testemunha, também teria ligação com o caso.

Homem foi preso ao tentar escapar

A polícia acredita que o crime tenha sido cometido por dois homens. Um dos suspeitos foi preso na manhã desta quarta-feira (6) no município. De acordo com as equipes, o homem foi pego no momento em que embarcava em uma corrida de Uber na tentativa de fugir de Terra de Areia. Nesta tarde, por volta das 16h, ele prestava depoimento na delegacia.

O outro homem já foi identificado e deve ter a prisão solicitada pela polícia à Justiça ainda nesta quarta.

A polícia aguarda o resultado de perícia e realiza demais diligências para concluir o inquérito. Conforme o Instituto-Geral de Perícias (IGP), um exame de luminol foi realizado ainda na segunda com objetivo de encontrar vestígios de sangue no local. A perícia foi realizada pela equipe do posto de criminalística de Capão da Canoa. Depois, os corpos foram removidos e levados para necropsia.

