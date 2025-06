Homens procurados por roubo e tentativa de homicídio são presos em Alegrete

Share on Email

As prisões ocorreram nos bairros Piola e Vila Isabel, durante patrulhamentos e diligências da corporação.

Na noite de terça-feira (03/06), por volta das 21h50, uma guarnição da Brigada Militar realizava patrulhamento ostensivo no bairro Piola quando abordou um homem de 41 anos em atitude suspeita. Após consulta ao sistema, foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de tentativa de homicídio. O indivíduo foi imediatamente cientificado da ordem judicial, conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação clínica e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi formalizado o registro da ocorrência.

Já na quarta-feira (04/06), às 20h, os policiais militares, com base em informações sobre o paradeiro de um homem de 30 anos que também possuía mandado de prisão em aberto, deslocaram-se até o bairro Vila Isabel. No local, lograram êxito em localizar e abordar o indivíduo, contra o qual havia mandado judicial por roubo. Após ser informado oficialmente da prisão, o homem foi encaminhado à UPA para realização de exame de lesão e posteriormente conduzido à delegacia, onde o registro policial foi confeccionado.

As ações integram o trabalho permanente da Brigada Militar no combate à criminalidade e na execução de ordens judiciais no município de Alegrete.