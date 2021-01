Homero Tarragô, o leiloeiro que já bateu o martelo mais de um milhão vezes

Compartilhe















Homero Tarragô Filho é uruguaianense de nascimento, mas adotou Alegrete quando completou 24 anos. Formado em Medicina Veterinária, desembarcou na 3ª Capital Farroupilha com sonhos e muita vontade de trabalhar no ano de 1968. Já são 53 anos, no município de maior extensão territorial do RS.

Ao lado de amigos criou o Corunilha Remates. O gosto pela área forjou o homem que vivenciou a atividade pecuária desde guri. O Corunilha durou por três anos, Homero Tarragô vislumbrava voos maiores.

Com forte atuação na área rural, trabalhou na secretaria de agricultura e então resolveu apostar no seu próprio negócio. Em 1982, iniciou a Agenda Remates, nascia ali uma empresa que se consolidou ao longo dos anos, alicerçada sob a batuta do veterinário Homero Tarragô.

Em 18 de maio de 1983, os pecuaristas de Alegrete eram convidados para um remate de 400 reses no Parque Dr. Lauro Dornelles.

Quem promovia seu primeiro leilão era a Agência Alegretense de Negócios Rurais, já com o nome fantasia de Agenda e um pretensioso slogan: Remates de Qualidade.

“Começamos nosso trabalho com uma nova proposta: a de oferecer, além de um serviço com competência e profissionalismo, o de total garantia e segurança para os nossos clientes”, explica.

Os tempos mudaram, as prioridades também mudaram, mas o essencial, à vontade de bem servir, fez com que nunca perdessem de vista o propósito inicial. Depois de mais de mil remates realizados e com mais de 1.000.000 animais comercializados, com um cadastro de mais de 4000 vendedores e compradores, Homero pode dizer que conseguiu construir uma empresa com credibilidade, onde cada cliente sabe que faremos o melhor. O sonho foi realizado.

Em 2020, são 37 anos de atividade, com o mesmo entusiasmo e determinação em empregar muito esforço para continuar prestando um serviço à altura.

Aos 77 anos, Seu Homero comemora as três décadas de atividades da Agenda Remates, uma das agências mais conceituadas do RS. Com 20 funcionários, a Agenda conta com mais de 40 famílias envolvidas.

Homero Tarragô Filho, médico veterinário e sócio proprietário da Agenda Remates, Destaque Medicina Veterinária 2017 na categoria Liderança Empresarial e Serviço.

O prêmio reconheceu personalidades que se destacaram de forma notável e relevante, contribuindo com o próprio trabalho ou ações para o engrandecimento e a defesa da profissão.

Homero participou desde a primeira etapa da vacinação anti-aftosa ficando responsável durante 20 anos pela chefia deste serviço.

Homero Tarragô foi presidente do Sindicato Estadual dos Leiloeiros do RS. Ele conta que a arte de leiloeiro foi um dom que aflorou durante suas atividades. “Leiloar é uma arte, não se ensina. Aprende-se”, destaca Tarragô.

E foi justamente isso que aconteceu. Diante do trabalho árduo se profissionalizou na arte de leiloar. Um dos piores cenários enfrentados foi na época do Presidente Collor. O congelamento dos preços prejudicou os negócios. Das 120 empresas de remates, restaram 30 no RS.

Seu Homero têm muita história para contar. Já são 1.400 leilões, 1 milhão e 200 mil bovinos vendidos. Números que representam duas vezes o rebanho de Alegrete. Viúvo, pai de três filhos, é cidadão alegretense, título outorgado pela Câmara no ano de 1998.

Em 2019, o presidente do Sindicato Rural, Edi Alves Mendonça entregou na abertura do remate do Terneirão do Alegrete, a medalha centenária comemorativa criada pela entidade ao leiloeiro Homero Tarragô Filho, pela grande parceria com o SRA, ajudando a construir uma sólida história.

Colorado de carteirinha, Homero é avesso à politica, conta que o pai foi prefeito de Uruguaiana. Sobre a atualidade, ele menciona o momento bom do agronegócio em Alegrete. A carne e o arroz estão em franca produção, os negócios podem melhorar pós-pandemia. Num comparativo com o ano passado onde foram comercializados 30 mil cabeça, neste ano os negócios caíram em 30%, somente 10 mil cabeças foram vendidas.

No próximo dia 7, Seu Homero realiza o 1º leilão de 2021, com a tradição de boas vendas, com o leiloeiro que tem o dom de bons negócios há 37 anos.

Júlio Cesar Santos