Horário eleitoral termina nesta quinta; veja como funciona em eventual segundo turno

Horário eleitoral será encerrado três dias antes do primeiro turno; em caso de segundo turno, propaganda retorna em 9 de outubro

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão termina nesta quinta-feira, 1º de outubro, três dias antes do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para domingo, 4 de outubro.

Caso haja segundo turno, a propaganda eleitoral será retomada em 9 de outubro e poderá ser veiculada até 23 de outubro, dois dias antes da votação, prevista para 25 de outubro.

A propaganda eleitoral gratuita é transmitida pelas emissoras de rádio e televisão aberta de duas formas: em blocos, com horários previamente definidos, e por meio de inserções de 30 ou 60 segundos, distribuídas ao longo da programação.

Como funciona no segundo turno

Em eventual segundo turno, serão reservados 20 minutos diários para a propaganda eleitoral em bloco, divididos em dois períodos de 10 minutos.

A programação será distribuída entre as disputas para governador e presidente da República. Às segundas, quartas e sextas-feiras, serão veiculados os programas dos candidatos a governador. Já às terças, quintas e sábados, será a vez dos candidatos à Presidência. No segundo turno, não há nova votação para os cargos de senador, deputado federal ou deputado estadual.

Por que a propaganda é chamada de gratuita?

Apesar do nome, o horário eleitoral gratuito não significa que as emissoras simplesmente cedam o espaço sem qualquer previsão legal. Candidatos, partidos, federações e coligações não compram diretamente das emissoras o espaço destinado à propaganda eleitoral.

A legislação eleitoral também proíbe a propaganda eleitoral paga no rádio e na televisão, garantindo que a divulgação das candidaturas siga as regras e os horários estabelecidos pela Justiça Eleitoral. Com o encerramento da propaganda nesta quinta-feira, os eleitores entram na reta final para o primeiro turno das Eleições 2026, que será realizado no próximo domingo.