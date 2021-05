Horários do transporte coletivo serão alterados neste final de semana do Dia das Mães

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, informa os horários do transporte coletivo no sábado (08) e no domingo (09), dia das mães.

Sábado (08/05): Circulação normal de todas as linhas e horários no turno da manhã e da tarde.

Domingo (Dia das Mães – 09/05): Além das duas linhas de domingo (Prado x Santa Casa e Terminal x Nova Brasília), pela manhã estarão em circulação mais cinco linhas com horários intercalados, sendo elas:

– Vera Cruz x Dr° Romário (atendendo também os bairros Sepé Tiarajú e Saint Pastous): Início das 07h30 às 09h20, retorna as 11h20 e encerra às 13h20.

– Piola x Vila Nova: Início das 07h30 às 09h, retorna as 10h30 e encerra às 13h.

– João XXIII x Nova Brasília (atendendo o bairro Caverá): Início das 07h às 09h, retorna às 11h e encerra às 13h.

– Prado x Santa Casa: Início das 7h30 as 09h30, retorna as 11h30 e encerra as 13h30.

– Polivalente x Ibirapuitã: Início das 7h30 às 8h40, retorna as 10h30 e encerra às 13h.

DPCOM