Hormocito Laborátorio de Análises Clínicas recebe Certificado de Acreditação

Após auditoria realizada através do Sistema Nacional de Acreditação e Sociedade Brasileira de Análises Clínicas em todos os processos de análises clínicas com avaliação dos métodos empregados, instalações e colaboradores, Hormocito Laboratório de Análises Clínicas de Alegrete, recebe Certificado de Acreditação. Essa conquista exclusiva é um diferencial para o laboratório, pois reafirma seu compromisso com o serviço prestado, atestando competência em todos os processos.



Receber o Certificado de Acreditação é um incentivo para que o laboratório através dos diretores e equipe de colaboradores continuem a busca constante de um melhor desempenho em suas atividades.

Administrado pelos diretores e bioquímicos Ciro Antônio Paim Luccas (Especialista em Citologia pela SBAC/RS), Liliam Josane Rossi Lima (Especialista em Análises Clínicas) e Karla Pereira da Costa de Almeida (Especialista em Análises Clínicas), o Laboratório Hormocito foi fundado em 18 de maio de 1992, com o objetivo de atender a necessidade de exames mais sofisticados na cidade de Alegrete e Região.



Em 1998 passou por um processo de reestruturação, qualificação e atualização, investindo em equipamentos de última geração, treinamento de colaboradores, melhoria da estrutura física de atendimento e área de produção, implantando o sistema de qualidade com o Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ) com consultoria na área técnica, de gestão, controle de qualidade e segurança do trabalho, entre outras.



Durante o período de pandemia, foi um dos laboratórios mais atuantes e precisos na realização de exames da COVID 19. Transformou desafios em superação.



E hoje, após duas décadas de história alcançar o Certificado de Acreditação, Hormocito é elevado a categoria de ser o mais conceituado Laboratório de Análises Clínicas de Alegrete.



Os diretores agradecem a confiança da comunidade alegretense e reafirmam o compromisso de continuar a sua história, alicerçada em muito trabalho, dedicação e inovação.

Hormocito Laboratório de Análises Clínicas

Na Coronel Cabrita, 47 – Centro de Alegrete/RS

Telefones: 55 3422 8521 / 55 3422 8422

Whatsapp: 55 9 9974 1018

Facebook: Hormocito Laboratório de Análises Clínicas

Instagram: labhormocito

Texto: Aline Menezes Kunz (Redação PAT)

Fotos: Flávio Burin ( Studio Flavio)

Fonte: Site Hormocito