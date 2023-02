Hospital Conceição tem princípio de incêndio em Porto Alegre, dizem bombeiros

Share on Email

Um princípio de incêndio atingiu o segundo andar do Hospital Conceição, um dos maiores da rede pública de Porto Alegre, nesta quinta-feira (2). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), foi necessário esvaziar alas do hospital. Não há informações sobre feridos.

O fogo teria começado em uma caixa de energia elétrica ao lado da Emergência. A própria brigada de incêndio do hospital controlou as chamas. Contudo, a fumaça tomou conta do setor.

O g1 entrou em contato com o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) e aguarda retorno.

Por Redação, g1 RS e RBS TV