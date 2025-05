Hospital Santa Casa em Alegrete recebe emenda do deputado Frederico Antunes

Conforme o diretor da instituição Roberto Segabinazzi, o recurso será utilizado para equipar a nova UTI Adulto, que irá contar com 10 novos leitos intensivos.

No total, o programa do governo do RS – Avançar na Saúde já investiu R$ 10,2 milhões na Santa Casa, que foi o único hospital do estado beneficiado em todas as fases do programa. Além dos R$ 2,2 milhões do ambulatório e da casa de acolhimento, outros R$ 980 mil foram repassados para a construção da UTI. A previsão da direção do hospital é de que seja concluída até o final do ano.

“Só tenho a agradecer ao governador Eduardo Leite e a secretária Arita Bergmann por mais essa parceria com a área da saúde do nosso Alegrete”, destacou Frederico Antunes. Segabinazzi, reitera que todos esses recursos tem qualificado ainda mais os serviços prestados pelo hospital, que atualmente recebe 72% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS).