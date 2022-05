Hotel de Gramado é escolhido o segundo melhor do mundo em ranking feito por turistas

Um hotel de Gramado, na Serra do Rio Grande do Sul, foi escolhido o segundo melhor do mundo em 2022 de acordo com uma votação feita anualmente por turistas no site TripAdvisor, especializado em viagens. O Hotel Colline de France, inaugurado em novembro de 2018, havia ficado no topo do ranking no ano passado, e, desta vez, ficou atrás apenas do Tulemar Bungalows & Villas, localizado no litoral da Costa Rica.

Com arquitetura e decoração inspiradas nas construções francesas do século XIX, o hotel brasileiro tem diárias que variam entre R$ 900 e R$ 4 mil e já recebeu em suas dependências nomes como Glória Maria, Dira Paes, Eduardo Moscovis, Edson Celulari, Ana Hickman, Danielle Winits e a dupla sertaneja Cesar Menotti e Fabiano.

“Acredito que alguns dos diferenciais do hotel são a decoração inspirada no Segundo Império Francês, o cuidado que temos com os hóspedes e a sofisticação das suítes e das áreas comuns. Há uma dedicação em atender as particularidades de cada hóspede, seja atendendo particularidades de restrição alimentar, surpreendendo em datas especiais ou buscando entender anseios particulares de cada um”, explica Márcio Santos, gerente do hotel.

Todos os anos, o TripAdvisor divulga os destinos, as praias, os restaurantes e os hotéis preferidos de seus clientes pelo mundo. O levantamento é feito com base nas avaliações e opiniões publicadas em todo o mundo por clientes do Tripadvisor durante um período de 12 meses. Com 2,4 mil avaliações no site, o Colline de France tem uma avaliação média de cinco estrelas — são apenas quatro avaliações de quatro estrelas e nenhuma abaixo disso.

Com 34 suítes, o hotel aposta no atendimento personalizado. Há cinco tipos de hospedagens, que se adaptam ao tamanho e às necessidades de cada hóspede. A maior demanda de clientes, claro, acontece no inverno — mas a sazonalidade das buscas vem diminuindo, garante Márcio.

“Gramado já sofreu com grandes baixas durante o verão, quando o pessoal procurava mais cidades litorâneas, mas ultimamente a região desenvolveu atrativos e eventos para o público vir durante o ano inteiro. Existe uma demanda maior durante o inverno e nos dias próximos ao Natal Luz, mas a baixa temporada já não é mais tão baixa”, sustenta.

O estabelecimento é um sonho do casal Jonas e Ana Clara Tomazi, ambos apaixonados pela França e com algumas viagens para o país no currículo. Além da decoração e da arquitetura, a gastronomia do hotel também é inspirada no país europeu, com uma chef formada na França responsável pelo cardápio. Inaugurado em 2018, o hotel sofreu com as dificuldades da pandemia logo no seu início.

“Depois da inauguração, já veio a pandemia. Superamos alguns percalços neste tempo de funcionamento, mas crescemos. Inauguramos uma área de jardim e estamos prestes a finalizar uma área de piscina térmica e de sauna”, observa o gerente.

Confira a lista dos 10 melhores hotéis do mundo, segundo o TripAdvisor

Tulemar Bungalows & Villas, no Parque Nacional Manuel Antonio (Costa Rica) Hotel Colline de France, em Gramado (Brasil) Ikos Aria, em Kefalos (Grécia) Romance Istanbul Hotel, em Istambul (Turquia) THE OMNIA, em Zermatt (Suíça) Kayakapi Premium Caves – Cappadocia, em Ürgüp (Turquia) Six Senses Laamu, na ilha de Olhuveli (Maldivas) Hamanasi Adventure and Dive Resort, em Hopkins (Belize) Padma Resort Ubud, em Payangan (Indonésia) BLESS Hotel Madrid, em Madri (Espanha)

Fonte: G1