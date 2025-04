I Feira Social leva bom público ao SAAIA em Alegrete

Share on Email

Em um dos espaços do local, a equipe da Promoção Social atendeu moradores da Promorar e de bairros vizinhos, oferecendo todos os programas e serviços disponibilizados pela Secretaria. Alguns desses atendimentos, normalmente realizados na sede da Prefeitura, na Praça Getúlio Vargas, e em pontos específicos da cidade, foram levados diretamente à comunidade.

Segundo a secretária Daniela Domingues, o objetivo da ação é estar mais próxima da comunidade, levando informações sobre os serviços, atualizando cadastros e atendendo de forma direta as demandas locais.

A próxima edição da Feira Social será realizada no dia 15, junto à comunidade quilombola da localidade do Angico. No dia 16 de abril, a ação será levada ao assentamento.

Presentes nas 1ª Feira Social o Cadastro Único, Criança Feliz, CRAS Leste, Acessuas Trabalho, Banco de Alimentos, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Conselho Tutelar, Conselho do Idoso e Gestão de Parcerias.