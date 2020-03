IBGE continua com inscrições para o processo seletivo do Censo Demográfico

O IBGE está com processo seletivo aberto para o Censo Demográfico de 2020.

O escritório do IBGE em Alegrete, que abrange os municípios de Quaraí, Alegrete, Manoel Viana, São Francisco de Assis, São Vicente do Sul, Jaguari e Mata tem vagas com contrato temporário para supervisor e recenseador.

As inscrições estão abertas de 05 a 24 de março. Para o cargo de supervisor o requisito é ensino médio completo e para recenseador, ensino fundamental completo.

Valor das inscrições para supervisor: R$35,80

Valor das inscrições para recenseador: R$23,61

Abaixo, o quadro com o número de vagas por cidade.

Vagas:

*Alegrete* 10 supervisores 70 recenseadores

*Jaguari* 02 supervisores 11 recenseadores.

*Manoel Viana* 02 supervisores 09 recenseadores

*Mata* 02 supervisores 05 recenseadores

*Quaraí* 04 supervisores 22 recenseadores

*São Francisco de Assis* 04 supervisores 19 recenseadores

*São Vicente do Sul* 02 supervisores 09 recenseadores.