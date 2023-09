Ibirapuitã continua subindo e Defesa Civil está em alerta monitorando a zona ribeirinha

Com acumulado de mais de 112mm de chuva em Alegrete, com a previsão de mais chuva aqui e, também na cabeceira do Ibirapuitã, em Santana do Livramento, a Defesa Civil do Município já está em alerta. Às 8h da manhã deste dia 4, o Rio estava 5m,9cm acima do seu nível normal às 8h 15min. Já às 15h, do mesmo dia, o Ibirapuitã estava 6m,94cm acima do nível normal e continua subindo. Por estes dados o rio está a 0,56 cm para chegar a cota de atenção que é de 7m 50cm.

O alegretense que foi barrado no Congresso Nacional há oito anos, agora retornou como assessor parlamentar

-Estamos monitorando, disse Renato Arnoud Grande, coordenador da DC, conforme o site do Cemaden. Ele informa que a cota de atenção é de 7m 50cm, de alerta com 8m 50cm e de inundação quando o rio atinge com 9m 70cm acima do nível normal. Os telefones de contato são: 3961-1707 ou 55 99158-9544.