Ibirapuitã está a 1m59cm de sair da situação de inundação em Alegrete

O nível do Rio Ibirapuitã em Alegrete recuou sua inundação em 1.05m nas últimas 12h. Dos 12m,23cm na manhã de ontem (03 e nesta terça-feira (04), apresentou 11m,29cm com uma vazão de 932 m3/s.

Ainda restando 1m59cm para deixar a cota de inundação, sendo que o saldo no município fronteiriço é de 199 pessoas desabrigadas. Cerca de 59 famílias ainda permanecem nos abrigos de acolhimento divididos entre o Ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano, Ginásio da Escola Honório Lemes, Igreja Exército de Salvação, SAIA, Igreja Quadrangular e antigo berçário industrial.

Em bairros como Santo Antônio, Macedo e Vila Nova a Defesa Civil fez um levantamento e são 92 famílias desalojadas. Cerca de 364 pessoas estão em casas de familiares ou instaladas em áreas próxima do local de suas residências que estão inundadas.

Na última terça-feira, a Defesa Civil recebeu um aporte financeiro da Câmara, representada pelo presidente Cléo Trindade, onde o vereador fez a antecipação do duodécimo do orçamento da casa no valor de R$ 100.000,00. O recurso foi adiantado para auxiliar nas ações da Defesa Civil de Alegrete aos afetados pela inundação.

As famílias em situação de vulnerabilidade, afetadas pelas inundações recentes do Rio Ibirapuitã e desalojadas (alojados em casas de parentes ou amigos), já podem receber os kits de limpeza, se dirigindo ao CRAS da sua região, a partir das 14h, desta quarta-feira.

Conforme o diretor da Defesa Civil no município Adão Roberto Rodrigues, estão sendo feito serviços de monitoramento do nível, A produção e distribuição de alimentos, além de possibilitar atendimento por profissionais de saúde. Também existe um cuidado com ração para cachorros, gatos e cavalos. Uma campanha de arrecadação de ajuda humanitária está sendo realizada em Alegrete.

A Defesa Civil mantém plantão para atender a comunidade pelos telefones (55) 3120-1065 ou (55) 99158-9544 ou 55999566385